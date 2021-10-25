Консилиум врачей для мониторинга за здоровьем Саакашвили покинул один медик
Кардиолог Зураб Пагава покинул консилиум, созданный для мониторинга состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
По его словам, он покинул консилиум из-за последствий коронавируса COVID-19. "В начале октября я перенес коронавирус, чувствовал себя хорошо, думал, что вышел из ситуации. Потом понял, что дополнительная нагрузка не была комфортной", - поведал Пагава.
Он подчеркнул, что у него появились жалобы, поэтому я приостановил активность в консилиуме. "Я больше не участвую", - цитирует медика "Грузия Online".
Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.
Вестник Кавказа
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