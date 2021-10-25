Россияне скупают туры на ноябрьские праздники в Египет

Ажиотажный спрос на туры в Египет наблюдается в России с момента объявления нерабочей недели, связанно со сложной эпидемиологической ситуацией, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры фиксируют рекордный спрос на туры в Египет на период ноябрьских праздников. Спрос подтолкнул локдаун в Москве и регионах", - рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Она добавила, что свободных мест практически не осталось в дорогих отелях на курортах Египта. Кроме того, практически полностью загружены имеющиеся регулярные рейсы - чартеры в Египет будут запущены только с 9 ноября.

Египет является самым популярным направлением среди россиян на период длинных выходных в ноябре.

"Не поможет закрыть дефицит мест на пиковый период и недавнее решение минтуризма Египта об отмене лимита загрузки отелей. С 21 октября египетским гостиницам разрешено работать со 100% загрузки вместо 70%", - считает Ломидзе.

Чаще всего российские туристы покупают туры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на 7-10 ночей.