Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Губадлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева 25 октября совершили поездку в Губадлинский район.

Глава республики и первая леди приняли участие в церемонии закладки дороги Ханлыг-Губадлы, которая ведет в центр города Губадлы с десятого километра автодороги Худаферин-Губадлы-Лачин, приняли участие в открытии подстанции системного значения "Губадлы", а также поучаствовали в открытии нового комплекса воинской части Государственной пограничной службы (ГПС).

Кроме того, в Губадлинском районе Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева провели встречу с представителями общественности.

Фотография из поездки опубликована на официальной странице Мехрибан Алиевой в Instagram.