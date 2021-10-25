В КБР директор стройфирмы предстанет перед судом за обман дольщиков

Нальчикский городской суд рассмотрит дела в отношении главы строительной фирмы и его сообщника. Их обвиняют в обмане участников долевого строительства многоквартирного дома, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в 2015-2018 годах директор заключил договора с людьми, которые хотели принять участие в долевом строительстве дома в Нальчике. Поиском клиентов занимался его подельник.

Дольщики вложили в покупку недвижимости около 31 млн рублей, однако обещанного жилья не получили.

Директора компании обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") и части 1 статьи 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), а 40-летний помощник - по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").