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В КБР директор стройфирмы предстанет перед судом за обман дольщиков

В КБР директор стройфирмы предстанет перед судом за обман дольщиков

Нальчикский городской суд рассмотрит дела в отношении главы строительной фирмы и его сообщника. Их обвиняют в обмане участников долевого строительства многоквартирного дома, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в 2015-2018 годах директор заключил договора с людьми, которые хотели принять участие в долевом строительстве дома в Нальчике. Поиском клиентов занимался его подельник.

Дольщики вложили в покупку недвижимости около 31 млн рублей, однако обещанного жилья не получили.

Директора компании обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") и части 1 статьи 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), а 40-летний  помощник - по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

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Вестник Кавказа

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