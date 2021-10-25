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Локдаун в Петербурге не планируют продлевать после 7 ноября

Локдаун в Петербурге не планируют продлевать после 7 ноября

Власти Санкт-Петербурга пока не планируют продлевать ограничений, введенных в городе на период с 30 октября по 7 ноября.

"Сегодня такого вопроса на повестке дня нет. Оснований для этого тоже мы не видим", - заявил в понедельник вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в ходе видеоконференции по вопросу функционирования организаций города в условиях распространения коронавируса.

По его словам, этот вопрос не будет рассматриваться, если граждане ответственно подойдут к вакцинации, а бизнес будет соблюдать действующие ограничения.

В Санкт-Петербурге в течение недели будут работать только продуктовые магазины, аптеки и предприятия, оказывающие бытовые услуги. Также по QR-кодам можно будет попасть в музеи и театры.

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Вестник Кавказа

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