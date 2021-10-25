Москвичи массово устремились за вакциной от COVID-19
Жители Москвы встали в очередь за противокоронавирусной прививкой за три дня до локдауна.
Так, в ТЦ "Коламбус" у метро "Пражская" желают привиться около 40 человек.
"Я пришел через полчаса после открытия торгового центра, примерно в 10.30, уже была очередь, около 30 человек. Стою уже больше часа", - цитирует одного из посетителей центра РИА Новости.
Стоит отметить, что в пункте вакцинации можно также сделать ПЦР-тест.
Вестник Кавказа
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