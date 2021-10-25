Москвичи массово устремились за вакциной от COVID-19

Жители Москвы встали в очередь за противокоронавирусной прививкой за три дня до локдауна.

Так, в ТЦ "Коламбус" у метро "Пражская" желают привиться около 40 человек.

"Я пришел через полчаса после открытия торгового центра, примерно в 10.30, уже была очередь, около 30 человек. Стою уже больше часа", - цитирует одного из посетителей центра РИА Новости.

Стоит отметить, что в пункте вакцинации можно также сделать ПЦР-тест.