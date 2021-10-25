Газпром восстанавливает поставки газа в Европу на допандемийный уровень

Российская компания "Газпром" подтвердила оценку поставок газа в Европу и Турцию в 2021 году в 183 млрд куб м. Об этом заявила заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.

"Мы по-прежнему придерживаемся оценки, согласно которой объем поставок газа "Газпрома" в Европу и Турцию по итогам года может составить до 183 млрд куб м. При этом после первого полугодия мы скорректировали прогноз средней цены на 2021 год до уровня порядка $270 за тыс куб м", - цитирует ее "Интерфакс".

При этом Бурмистрова подчеркнула, что в 2022 году объем поставок будет зависеть в первую очередь от погодного фактора и конъюнктуры рынка СПГ.

Напомним, в 2019 году "Газпром" поставил в Европу 198,97 млрд куб м. На Турцию пришлось 15,51 млрд куб м. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса COVID-19 объем поставок российского газа на европейский рынок снизился и составил 174,9 млрд куб м. Доля Турции достигла 16,4 млрд куб м.