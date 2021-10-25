Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку

Центральный банк Казахстана объявил о повышении базовой ставки до 9,75% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,75% годовых с процентным коридором плюс-минус 1 процентный пункт. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,75%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 8,75%", - сказано в сообщении.

Отмечается, что повышение базовой ставки принято на фоне проинфляционного давления в экономике.

"Решение принято на фоне сохраняющегося проинфляционного давления в экономике, в результате которого инфляция формируется выше прогнозного диапазона 7,5-8,5% в 2021 году, роста цен на мировых рынках, ускорения инфляции в странах – торговых партнерах и высоких инфляционных ожиданий внутри страны", — поясняет Нацбанк.

Напомним, что в сентябре НБ Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 9,5% годовых.