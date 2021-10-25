Тепло вернется в Краснодарский край во вторник

Синоптики прогнозируют солнечную погоду в Краснодарском крае до конца недели.

Холодный атмосферный фронт в понедельник принесет в регион еще большее похолодание, местами возможны кратковременные дожди. Днем воздух прогреется максимум до 11 градусов. Погода изменится к лучше со вторника.

"На юге России будет преобладать солнечная погода, и только в понедельник пройдут локальные ливни, наиболее интенсивные – в горах региона. В такой ситуации воздух будет хорошо прогреваться: в полуденные часы до плюс 13-18 градусов", - сообщили в центре погоды "Фобос".