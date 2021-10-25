Аноним пожертвовал более 1,5 млн рублей в фонд "Инсан"
Неизвестный закрыл сборы дагестанского благотворительного фонда "Инсан" почти на 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба фонда.
"Все сборы, открытые в нашем мобильном приложении, закрыл один благотворитель. Его имя останется неизвестным. На наш счет было переведено почти 1,7 млн рублей", – сказано в сообщении.
Добавим, что деньги достанутся девяти подопечным фонда "Инсан", которые нуждаются в срочной помощи.
Вестник Кавказа
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