Главная » Новости
Азербайджан Иран

Аноним пожертвовал более 1,5 млн рублей в фонд "Инсан"

Аноним пожертвовал более 1,5 млн рублей в фонд &quot;Инсан&quot;

Неизвестный закрыл сборы дагестанского благотворительного фонда "Инсан" почти на 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба фонда.

"Все сборы, открытые в нашем мобильном приложении, закрыл один благотворитель⁣. Его имя останется неизвестным. На наш счет было переведено почти 1,7 млн рублей", – сказано в сообщении.

Добавим, что деньги достанутся девяти подопечным фонда "Инсан", которые нуждаются в срочной помощи.

1230 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!