Россия окажет гуманитарную помощь Афганистану

Москва на этой неделе отправит гуманитарную помощь в Афганистан, сообщил глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Он отметил, что операцию по оказанию помощи афганскому народу готовится по указу Владимира Путина.

"Минобороны и МЧС готовят такие рейсы транспортной авиации, эта работа в полном разгаре. Есть много логистических вопросов, которыми они занимаются при поддержке МИД", - приводит его слова ТАСС.

Кабулов подчеркнул, что, помимо гуманитарной помощи, будет осуществляться вывоз российских граждан и студентов.

"Я не готов объявить точную дату, лучше обратиться к Минобороны или МЧС, но по моим ощущениям, это произойдет в самые ближайшие дни", - добавил дипломат.