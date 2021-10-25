В Турции задержаны семь российских туристов, подозреваемых в поджоге леса

В Анталье задержали семерых туристов из России по подозрению неумышленном поджоге леса. Об этом сообщили в генконсульстве.

Инцидент произошел 23 октября в районе Чагларджа, когда туристы совершали поход по маршруту "Ликийская тропа".

По словам представителя российской дипмиссии, в соответствии с местным законодательством органами правопорядка с привлечением присяжного переводчика был составлен протокол дачи показаний подозреваемых и свидетелей по делу.

Он подчеркнул, что в этот же день сотрудник генконсульства побывал в жандармском участка для выяснения причин произошедшего. Он встретился с задержанными, разъяснил им суть предъявленных обвинений и правовые аспекты предстоящего разбирательства.

"Суд принял решение на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить российских туристов под стражу", - цитирует дипломата РИА Новости.

Он также сообщил, что генконсульство направило запрос местным властям с требованием предоставить материалы дела и обеспечить доступ к заключенным.