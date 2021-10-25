В России установлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России за сутки выявили 37 930 новых случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 37 930 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 387 (9%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 7 778, в Московской области - 3 127 (максимум с начала пандемии), в Петербурге - 2 693. В Крыму новых случаев 655, в Ставропольском крае - 411, в Краснодарском крае - 261, в Дагестане - 151, в Кабардино-Балкарии - 120, в Чечне - 111, в Северной Осетии - 94, в Карачаево-Черкесии - 77, в Ингушетии - 72, в Адыгее - 71.

Суточный прирост составил 0,46%, общее число инфицированных в России достигло 8 279 573 человек.

Выписаны за сутки по выздоровлении 20 690 человек, за весь период - 7 186 611 человек.

Умерли за сутки 1 069 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии умерли 231 669 человек.