Экс-наставник "Краснодара" может перебраться в Азербайджан

Бывший главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев близок к возглавлению азербайджанского "Сабаха" после ухода Рамина Гулиева, сообщает Sportinfo.az.

Отмечается, что 37-летний специалист успел посетить базу команды в поселке Масазыр, а также встретиться с официальными представителями клуба.

Если Мусаев согласиться стать тренером "Сабаха", то с ним подпишут контракт по схеме 1+1.

Стоит добавить, что после восьми туров команда расположилась на последней строчке в турнирной таблице чемпионата Азербайджана с четырьмя набранными очками.