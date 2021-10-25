Путин дал поручения относительно двух выходных дней за вакцинацию от коронавируса

Президент России Владимир Путин дал поручение кратно увеличить охват тестирования на коронавирус, а также обеспечить предоставление россиянам двух дополнительных выходных дней в связи с вакцинацией от коронавируса.

Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находившихся с ними в контакте", - сказано в документе.

Также поручено нарастить темпы вакцинации от COVID-19, в том числе среди тех, кто был привит ранее или переболел, "обратив особое внимание на лиц в возрасте старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями".

"Совместно со сторонами социального партнерства [обеспечить] принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней", - отмечается в поручениях.