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Путин дал поручения относительно двух выходных дней за вакцинацию от коронавируса

Путин дал поручения относительно двух выходных дней за вакцинацию от коронавируса

Президент России Владимир Путин дал поручение кратно увеличить охват тестирования на коронавирус, а также обеспечить предоставление россиянам двух дополнительных выходных дней в связи с вакцинацией от коронавируса.

Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находившихся с ними в контакте", - сказано в документе.

Также поручено нарастить темпы вакцинации от COVID-19, в том числе среди тех, кто был привит ранее или переболел, "обратив особое внимание на лиц в возрасте старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями".

"Совместно со сторонами социального партнерства [обеспечить] принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней", - отмечается в поручениях.

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Вестник Кавказа

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