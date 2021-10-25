Гинцбург: 80% заболевших коронавирусом россиян купили сертификат

Почти 80% случаев тяжелого течения коронавируса приходится на тех граждан, которые якобы привились "Спутником V", все они купили сертификат о вакцинации, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

"Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили", - заявил Гинцбург.

Ученый рассказал, что проверить, получил ли пациент вакцину, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата. "Мы видим, что у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев", - пояснил он.

Гинцбург добавил, что публичными являются лишь немногие случаи о покупке сертификатов о вакцинации. "Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других", - подчеркнул специалист.