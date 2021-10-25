В Грузии выявлено еще 1942 случая заражения коронавирусом

В Грузии за последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 1942. Об этом говорится на специальном сайте правительства StopCov.

C начала пандемии по сегодняшний день COVID-19 в республике диагностировали у 694 182 человек. Справились с болезнью 635 611 жителей страны, скончались - 9788.

За последние 24 часа болезнь побороли 4650 человек.

На сегодняшний день в республике сделано 1 950 693 прививок от коронавируса.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру превышает 243 млн, из них более 4,9 млн человек скончались.