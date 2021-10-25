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В Минздраве считают, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден

В Минздраве считают, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден

Пик четвертой волны коронавируса в России еще не достигнут, сообщил в понедельник главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов, пишет "Интерфакс".

"В настоящее время нет оснований считать, что уровень заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации достиг пика", - заявил специалист.

По мнению Чуланова, дальнейшее распространение вируса в стране зависит от темпов вакцинации в регионах, а также соблюдения противоэпидемических мер.

"Ключевым фактором, влияющим на уровень заболеваемости COVID-19, является уровень охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции", - напомнил инфекционист.

Заболеваемость в России ежедневно превышает 35 тыс, в минувший четверг был установлен антирекорд - 37 141 случай, также фиксируется рекордная смертность пациентов с коронавирусом.

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Вестник Кавказа

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