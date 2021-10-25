Дагестан стал лидером по размеру дотаций в 2021 году

Дагестан в текущем году получит больше дотаций, выделенных на выравнивание бюджетной обеспеченности, чем другие регионы России, сообщает РБК со ссылкой на данные запланированного бюджета.

Отмечается, что по итогам этого года республике выделят 72,9 млрд рублей.

В список регионов-лидеров по дотациям также вошли Якутия (51,6 млрд) Камчатский край (41,1 млрд), Чечня (33,5 млрд), Алтайский край (29,5 млрд), Ставропольский край (24,3 млрд), Бурятия (21,9 млрд), Крым (21,5 млрд).

Стоит добавить, что общий объем дотаций субъектам в нынешнем году составит 718 млрд рублей.