Сегодня день памяти великого музыканта Муслима Магомаева

Народный артист СССР, знаменитый певец и композитор Муслим Магомаев умер 13 лет назад, 25 октября 2008 года.

Магомаев безвременно ушел из жизни из-за проблем с сердцем, последние годы он страдал сердечной недостаточностью. Он прожил 66 лет, начав жизнь в Баку и закончив в Москве.

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку, там же окончил музыкальную школу по классу фортепиано, музыкальное училище и Бакинскую консерваторию по классу вокала. В 1962 году он стал лауреатом молодежного фестиваля в Хельсинки, а в следующем году покорил Москву. В 1964 году певец отправился на годичную стажировку в оперный театр "Ла Скала" в Милане, после этого выступал в крупнейших городах СССР в операх "Тоска" и "Севильский цирюльник".

Звание народного артиста СССР Магомаев получил в 1973 году. Многие годы Магомаев гастролировал по СССР и был художественным руководителем созданного им Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра.

В дискографии певца более 45 грампластинок и 15 компакт-дисков. Артиста отличал широкий концертный репертуар, он исполнял более 600 произведений, в том числе русские романсы, классические, эстрадные и неаполитанские песни. Также Магомаев написал свыше 20 песен, создавал музыку к фильмам.

Муслим Магомаев похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.

Концертов в память о великом певце не проводится в этом году из-за пандемии коронавируса.