ШОС оценила избирательную кампанию в Узбекистане

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) признала прозрачными и достоверными президентские выборы, состоявшиеся в Узбекистане 24 октября. Об этом заявил глава миссии наблюдателей, заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Ерик Ашимов.

"Миссия отмечает, что мероприятия, проводимые в рамках предвыборной кампании, проводились в соответствии с законодательством Республики Узбекистан на основе гласности и широкой информированности граждан. Кандидатам от политических партий были предоставлены равные условия доступа к средствам массовой информации для проведения предвыборной агитации", - поведал он.

По словам Ашимова, миссии в период ее деятельности никаких жалоб и замечаний не поступало. Он также подчеркнул, что работе наблюдателей не препятствовали. "Каких-либо препятствий при посещении того или иного участка членам миссии не создавалось", - пояснил замгенсека ШОС.

Миссия констатирует, что президентские выборы в Узбекистане соответствовали требованиям избирательного законодательства республики и принятым страной международным обязательствам. "Нарушений норм избирательного законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов президента Узбекистана, миссией не отмечено. Миссия признает состоявшиеся выборы прозрачными, достоверными и демократичными", - резюмировал Ашимов.

Напомним, выборы президента Узбекистана состоялись в минувшее воскресенье, 24 октября. По информации телеканала Euronews, победу на выборах одержал действующий глава государства Шавкат Мирзиеев, набравший 90% голосов. При этом в ЦИК Узбекистана опровергли данную информацию, подчеркнув, что предварительные результаты станут известны 25 октября 16.00 по местному времени. В ЦИК также отметили, что на президентских выборах проголосовали 16,037 жителей страны.