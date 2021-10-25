Главная » Новости
Азербайджан Иран

В Севастополе вынесли приговор участнику "Свидетелей Иеговых"

В Севастополе вынесли приговор участнику &quot;Свидетелей Иеговых&quot;

Гагаринский райсуд Севастополя осудил члена запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы" Игоря Шмидта на шесть лет, заявили "Интерфаксу" в суде.

Отмечается, что приговор был вынесен в конце прошлой недели. Подсудимого признали виновным по части 1 статьи 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").

В прошлом году ФСБ провела обыски у нескольких участников секты в Севастополе, в результате которых были задержаны четыре человека, в том числе Шмидт.

Напомним, что "Свидетели Иеговы" с апреля 2017 года признаны экстремистской организацией.

1170 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!