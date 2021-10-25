В Севастополе вынесли приговор участнику "Свидетелей Иеговых"

Гагаринский райсуд Севастополя осудил члена запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы" Игоря Шмидта на шесть лет, заявили "Интерфаксу" в суде.

Отмечается, что приговор был вынесен в конце прошлой недели. Подсудимого признали виновным по части 1 статьи 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").

В прошлом году ФСБ провела обыски у нескольких участников секты в Севастополе, в результате которых были задержаны четыре человека, в том числе Шмидт.

Напомним, что "Свидетели Иеговы" с апреля 2017 года признаны экстремистской организацией.