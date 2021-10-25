Американцы считают, что Путин умнее любого президента США

Обозреватели издания The American Conservative прокомментировали выступления президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Пользователь dbassman27 заявил, что Владимир Путин намного умнее любого американского президента со времен Рональда Рейгана.

"Он прав. Левые собираются убить курицу, несущую золотые яйца. Они контролируют средства массовой информации, системы образования и всю попкультуру", — добавил он.

По мнению комментатора под ником St. Jerome's Lion, Путин говорит своим гражданам, что "поражение" в холодной войне излечило страну от страшной болезни, которой сейчас страдают в США".

"Невероятно, но лидер бывшего СССР предостерегает от большевистских тенденций на Западе. Может наступить то время, когда свободолюбивым людям нужно будет эмигрировать в бывший Советский Союз", — отметил John10.

Читатель Patrick Constantine написал, что американцы не заинтересованы в разжигании конфликта с Россией.

"Когда русские правы, они правы максимально. Владимир Путин — почти злодей из комиксов вашингтонского истеблишмента. Одна из причин его демонизации заключается именно в том, что он делает такие вещи и публично диагностирует, что не так в Америке", — подчеркнул пользователь ElCristeroAmericano.

Ранее Владимир Путин заявил, что борьба за равноправие в мире "превращается в догматизм на грани абсурда", который будет

Выступая на "Валдае", президент России заявил, что борьба за равноправие на Западе "превращается в догматизм на грани абсурда", который будет "похлеще, чем агитпроп ЦК КПСС".