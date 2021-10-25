Поток туристов в Азербайджан вырос в два раза

Согласно статистике Государственного агентства по туризму Азербайджана, в сентябре 2021 года турпоток в республику вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 36,5 тыс до 72,7 тыс человек.

В сентябре больше всего иностранцев приехали в республику из Турции (20,2 тыс), России (19 тыс), Ирана (16,3 тыс), Грузии (5,5 тыс), Украины (1,3 тыс). Также Азербайджан посетили граждане Израиля, Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Казахстана, Германии, США и других стран.

Пандемия продолжает оказывать влияние на сферу туризма в Азербайджане - турпоток из целевых стран в сентябре 2021 года остается на 10-20% ниже, чем в сентябре 2019года, речь идет о США, странах Европы, Африки, Ближнего Востока, Средней Азии. При этом вырос поток иностранцев из Бангладеш и Мальдив - почти в два раза.

Отметим, что с января по сентябрь этого года в Азербайджан приехали 515 280 человек - на 25% меньше чем в 2020 году.