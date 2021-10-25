44 дня Отечественной войны Азербайджана: день двадцать девятый, 25 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

Ночью двадцать девятого дня войны, 25 октября, освободительная азербайджанская армия продвинулась вглубь оккупационной зоны, освободив ряд территорий в Губадлинском, Лачинском и Ходжавендском районах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Fox News вновь подчеркнул, что бои будут остановлены, как только Армения обяжется в кратчайшие сроки вывести оккупационные силы из азербайджанских районов. Также он выразил уверенность в том, что отношения двух стран безусловно могут быть нормализованы.

Утром ВС Армении с оккупированных территорий продолжили обстреливать прифронтовые районы Азербайджана - Тертерский, Агдамский и Агджабединский. В Баку напомнили международному сообществу, что эти обстрелы являются военными преступлениями.

В Корпусе стражей Исламской революции заявили, что рады деоккупации территорий Азербайджана, однако провели военные учения на северо-западе Ирана.

Днем были продемонстрированы кадры из только что освобожденных сел Губадлинского района, а также Джебраильского и Зангиланского районов. Позднее были опубликованы видеодокументы о ликвидации огневых точек оккупантов.

Днем и вечером оккупационные войска Армении пытались сдержать азербайджанское контрнаступление на Губадлы. В Дании прошла акция за деоккупацию азербайджанской земли.

Вечером Ильхам Алиев сообщил, что за неполные двадцать девять дней войны от армянской оккупации уже было освобождено свыше ста сел и три города, и потребовал, чтобы Армения полностью вывела войска из Азербайджана. Президент Дональд Трамп на предвыборном митинге заявил, что "разберется" с боевыми действиями в Карабахе и Зангезуре.

Около 22:00 стало известно об освобождении города Губадлы.

Около полуночи Азербайджан и Армения объявили о третьем перемирии, которое должно было начаться на следующий день в 8:00.

Таким образом, в двадцать девятый день войны был освобожден четвертый город из оккупированных в начале 90-х - Губадлы. Освободительная азербайджанская армия, изгнав захватчиков с азербайджано-иранской границы, теперь последовательно выбивала их с азербайджано-армянской границы, чтобы закрыть дороги для проникновения резервов и подкреплений оккупационных сил в Азербайджан. Следующей остановкой на этом пути должен был стать Лачин, после освобождения которого остатки армянской армии оказались бы в огромном котле.