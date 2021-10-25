Талибы рассказали, почему не хотели краха прошлого правительства Афганистана

Представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в России) заместитель министра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид заявил, что падение прошлого правительства Афганистана не отвечало интересам граждан.

"Я считаю, что это нанесло ущерб Афганистану, поскольку если бы войну остановили ​​и мы добились начала конструктивных переговоров, ситуация отличалась бы от нынешней в лучшую сторону. В результате можно было бы избежать краха учреждений и бегства людей из страны", - поведал он в интервью телеканалу Tolo News.

Муджахид подчеркнул, что в нынешнем правительстве еще могут произойти некоторые изменения, однако возмущения других стран по поводу отдельных членов нового кабмина неприемлемы.

Кроме того, представитель талибов раскритиковал США за решение прекратить оказывать финансовую помощь стране, а также за их призывы к другим странам не признавать временное афганское правительство.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.