В Казахстане начнут продавать буквенные автомобильные номера

Граждане Казахстана смогут покупать красивые автомобильные номера, в том числе буквенные, с такой инициативой выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин, пишет Sputnik Казахстан.

"Совместно с МВД проработан вопрос по увеличению номеров повышенного спроса, который нужно законодательно утвердить. В этой связи хотелось бы вас попросить о поддержке. Вы знаете, что различного рода номерные знаки пользуются популярностью. Есть номерные знаки, к примеру, 777, которые можно купить, заплатив в бюджет. А есть номерные знаки, которые еще не урегулированы, вот их перечень мы хотим утвердить законодательно, чтобы их тоже можно было купить", - заявил министр во время правительственного часа по улучшению процессов оказания государственных услуг. Речь идет о буквенных номерных знаках.

Мусин пояснил, что портал Еgov будет демонополизирован, регистрацию транспорта можно также провести через приложения Kaspi.kz, Homebank.