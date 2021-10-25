Почти 100 млрд рублей выделят на строительство дороги в Крыму

В Крыму появится новый участок дороги, который соединит федеральную трассу "Таврида" с югом республики.

На реализацию данного проекта потратят 95 млрд рублей, а строительными работами займется компания "ВАД".

Отмечается, что дорога начнется от Белогорска и будет проложена до населенного пункта Приветное. Ее протяженность составит 35 километров, сообщает "Аргументы и факты".

Стоит добавить, что в настоящее время подходят к концу проектно-расчетные работы. Также предусмотрено создание четырех полос движения, установка двух сотен подпорных стен, появление новых подземных коммуникаций и строительство смотровых площадок.