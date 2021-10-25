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Крым бьет рекорды по коронавирусу три недели подряд

Крым бьет рекорды по коронавирусу три недели подряд

В Крыму за минувшие сутки обновился рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом.

За сутки в регионе выявили 655 случаев заражения, максимум обновляется практически ежедневно с начала октября. За три недели суточная заболеваемость выросла с 421 случая до 655.

О новом рекорде сообщил в ходе брифинга врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

На лечении в регионе остаются 11 224 человек, из них в тяжелом состоянии более 400 человек.

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