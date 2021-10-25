В Ташкенте прокомментировали информацию о победе Мирзиеева

ЦИК Узбекистана опроверг сообщения о том, что действующий президент республики Шавкат Мирзиеев одержал победу на выборах с результатом в 90% голосов.

"Распространяется информация о том, что стали известны предварительные итоги прошедших выборов президента Узбекистана. Хотим сообщить, что это не соответствует действительности", — заявил пресс-секретарь ЦИК Жалолиддин Усманов, пишет Sputnik Узбекистан.

Стоит отметить, что о победе Мирзиеева с результатом в 90% рассказал телеканал Euronews.

Он подчеркнул, что предварительные результаты станут известны в 16.00 по местному времени.

По данным ЦИК, на президентских выборах в Узбекистане проголосовали 16,037 жителей страны.