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В Минвузе Узбекистана прокомментировали возможность перехода студентов на дистант

В Минвузе Узбекистана прокомментировали возможность перехода студентов на дистант

В Министерстве высшего и среднего образования Узбекистана опровергли данные о том, что в республике будут вводиться трехдневные каникулы для студентов вузов.

Данная информация получила распространение в социальных сетях. Сообщалось, что каникулы начнутся с 25 октября в связи с распространением COVID-19.

В этой связи ведомство призвало пользователей не доверять непроверенным источникам.

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Вестник Кавказа

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