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Москва пережила самую холодную ночь с начала осени

Москва пережила самую холодную ночь с начала осени

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о том, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени – температура опустилась до минус 2,4 градуса.

"Прошедшей ночью на базовой московской метеостанции ВДНХ минимальная температура составила минус 2,4, что является самым низким значением для текущей осени и на 3 градуса ниже положенной климатической нормы", - сказал он, уточнив, что на  метеостанции в Тушино было минус 2,8.

Тишковец также добавил, что в Московской области столбики опускались до  минус 4,5, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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