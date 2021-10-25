Москва пережила самую холодную ночь с начала осени

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о том, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени – температура опустилась до минус 2,4 градуса.

"Прошедшей ночью на базовой московской метеостанции ВДНХ минимальная температура составила минус 2,4, что является самым низким значением для текущей осени и на 3 градуса ниже положенной климатической нормы", - сказал он, уточнив, что на метеостанции в Тушино было минус 2,8.

Тишковец также добавил, что в Московской области столбики опускались до минус 4,5, передает РИА Новости.