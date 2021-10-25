Главная » Новости
Азербайджан Иран

Армения полностью откажется от пластиковых пакетов

Армения полностью откажется от пластиковых пакетов

Начиная с 1 января в магазинах и других торговых точках Армении будут использоваться только пакеты, изготовленные из переработанных отходов толщиной менее 50 микрон

Соответствующее решение было принято на фоне запрета на использование полиэтиленовых пакетов. "Уже приняты соответствующие поправки, проводится работа с хозяйствующими субъектами", - пишет Sputnik Армения, уточняя, что, кроме пакетов из вторсырья будут также доступны тканевые или бумажные сумки.

1745 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!