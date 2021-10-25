Армения полностью откажется от пластиковых пакетов

Начиная с 1 января в магазинах и других торговых точках Армении будут использоваться только пакеты, изготовленные из переработанных отходов толщиной менее 50 микрон

Соответствующее решение было принято на фоне запрета на использование полиэтиленовых пакетов. "Уже приняты соответствующие поправки, проводится работа с хозяйствующими субъектами", - пишет Sputnik Армения, уточняя, что, кроме пакетов из вторсырья будут также доступны тканевые или бумажные сумки.