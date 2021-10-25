Узбекистан поучаствовал в президентских выборах на 80,8%

Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев, сообщил о том, что в состоявшихся накануне в республике президентских выборах приняли участие 16 036 914 избирателей, или 80,8% от общего их числа.

"Сегодняшние выборы президента республики являются одним из самых высоких достижений нашего народа. Это показатель того, что Узбекистан вошел на новый этап демократического развития, что растет политическая активность нашего населения", - приводит слова Низамходжаева Sputnik Узбекистан.

Также Низамходжаев поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию и выразил уверенность, что ими был сделан правильный выбор. Также он отметил, что серьезных нарушений в ходе выборов не выявлено.