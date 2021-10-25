В Киргизии выросло число отравившихся роллами

В Киргизии 85 человек отравились роллами, проинформировали в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Сообщается, что в настоящее время число обратившихся за медицинской помощью в инфекционное отделение Железнодорожной больницы с пищевым отравлением составило 85 человек.

В пресс-службе отметили также, что пострадавшие употребляли роллы в четырех кафе популярной сети заведений общепита "Империя пиццы".