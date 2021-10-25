Врач рассказал, для кого лук – яд

Врач-диетолог Александр Андреев рассказал о том, когда лук вреден.

По его словам, этот продукт в большом количестве может вызвать проблемы с желудком, а также привести к повышению давления.

"Это правда, что лук может спровоцировать и расстройство желудка, и изжогу. Также не рекомендую употреблять лук в больших количествах людям с гипертонией, так как он повысит давление", - сказал он в беседе с порталом "Доктор Питер".

Также медик отметил, что люди с язвенной болезнью, панкреатитом и колитом должны минимизировать количество этого продукта в рационе.