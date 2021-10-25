Медик оценил нужность длительных локдаунов

Длительные локдауны не принесут никакой пользы из-за высокого уровня заразности нового штамма коронавируса, заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

"Все больше и больше данных о том, что COVID-19, особенно с дельта-штаммом – прорывная инфекция, то есть «прорвется в любую щель", - сказал он, пояснив, что поэтому любые варианты локдаунов на глобальном уровне и длительные по времени бессмысленны, передает РИА Новости.

В то же время он отметил, что "детский локдаун" может дать эффект для снижения темпов распространения заболевания и разгрузки стационаров.