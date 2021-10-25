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Си Цзиньпин: протекционизм и политика силы недопустимы

Си Цзиньпин: протекционизм и политика силы недопустимы

Страны мира должны сотрудничать и придерживаться открытости, а также выступать против протекционизма, любых форм гегемонии, игры с нулевой суммой и политики силы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Выступая в понедельник в Пекине на торжественном собрании по случаю 50-летия восстановления законного места республики в ООН, он также отметил, что "в настоящее время небывалые за столетия изменения в мире продолжают прогрессировать".

"Мы должны следовать исторической тенденции, придерживаться сотрудничества и не вступать в конфронтацию, придерживаться открытости и не закрываться, придерживаться принципа взаимной выгоды и взаимного выигрыша, а не игры с нулевой суммой. Мы должны выступать решительно против любых форм гегемонии, политики силы, односторонности и протекционизма", - приводит слова китайского лидера ТАСС.

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Вестник Кавказа

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