Алматы больше не в "красной зоне"

Крупнейший мегаполис Казахстана – Алматы по темпам распространения коронавирусной инфекции покинул "красную" зону перейдя в "желтую".

В настоящее время в "красной" зоне находится Нур-Султан, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области, в более безопасной "желтой" – Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне находятся Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области, передает Sputnik Казахстан.