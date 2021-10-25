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Алматы больше не в "красной зоне"

Алматы больше не в &quot;красной зоне&quot;

Крупнейший мегаполис Казахстана – Алматы по темпам распространения коронавирусной инфекции покинул "красную" зону перейдя в "желтую".

В настоящее время в "красной" зоне находится Нур-Султан, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области, в более безопасной "желтой" – Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне находятся Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области, передает Sputnik Казахстан.

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Вестник Кавказа

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