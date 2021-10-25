Гречка и овсянка станут в России еще дороже

Цены на гречку, овсянку и хлопья уже в ноябре могут вырасти на 10-20%. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источники в среде производителей.

Причина роста цен – увеличение стоимости сырья и упаковки. "В частности, для гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более 80 рублей за 1 килограмм. Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая", - говорится в статье.

В публикации отмечается, что крупный производитель "Роса" заявил партнерам о росте цен с 4 ноября большей части позиций на 10-20 %. Как сообщили авторам материала в сети "Верный", ими было получено уведомления от производителей круп о повышении цен в среднем на 15%.