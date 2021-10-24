Карацев завоевал Кубок Кремля по теннису

В решающем матче "ВТБ Кубок Кремля" Аслан Карацев в двух сетах справился с хорватом Марином Чиличем - 6:2, 6:4.

Общаясь с журналистами после турнира, Карацев признался, что немного занервничал в концовке финальной встречи. "В финале чувствовал себя спокойно по игре, и только в конце немного были нервы", - цитирует ТАСС.

В минувшем сезоне Карацев был далеко за первой сотней рейтинга, однако после победы на Кубке Кремля он войдет в первую двадцатку. По словам самого теннисиста, он сделает все для попадания на Итоговый турнир в Турин.