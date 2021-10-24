Обзор СМИ Кавказа 18 - 24 октября

Заявки Кабардино-Балкарии и Дагестана на получение инфраструктурных бюджетных кредитов одобрены на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Глава Дагестана Сергей Меликов представил заявку республики на 10,5 млрд рублей для строительства магистральных систем водоснабжения. Как отмечает газета "Дагестанская правда", выделенные средства будут направлены на проектирование и строительство водовода протяженностью 73 км, мощностью – 210 тыс. куб. метров в сутки для жителей Ленинского района города Махачкалы, города Каспийска и прилегающих населенных пунктов. Реализация этого проекта позволит полностью исключить канал им. Октябрьской революции (КОР) из системы водоснабжения названных населенных пунктов, что позволит обеспечить качественным и бесперебойным водоснабжением население указанных муниципалитетов численностью более 700 тыс. человек, создаст благоприятные условия для развития жилищного строительства, туристского кластера в прибрежной зоне и комплексного развития территории городских округов.

Средства, выделенные КБР, в размере 2,1 млрд рублей будут направлены строительств первой очереди Баксанского группового водопровода, общая стоимость которого составляет 2,6 млрд рублей. Сроки реализации запланированы на 2022-2023 годы. Об этом информирует газета "Кабардино-Балкарская правда". В ходе обоснования проекта глава КБР Казбек Коков подчеркнул, что он направлен решение многолетней проблемы с водоснабжением городского округа Баксан и Баксанского муниципального района, где проживают почти 98 тыс. человек, из которых лишь половина обеспечена постоянным водоснабжением. Существующая система водоснабжения крайне изношена и устарела технически, что повышает себестоимость поставляемой населению воды. Реализация проекта позволит обеспечить качественным водоснабжением жителей городского округа Баксан и пяти селений Баксанского муниципального района. Протяженность группового водопровода составит 77 км.

Строительство водопровода также позволит развернуть в Баксанском районе программу по жилищному строительству за счет привлечения частных инвестиций. До 2038 года планируется построить 265 тыс. кв. метров жилья с объемом частных вложений 6,8 млрд рублей при инфраструктурной поддержке со стороны республики. Как подчеркнул Коков, участие КБР в программе предоставления регионам инфраструктурных кредитов стало возможным благодаря существенному снижению государственного долга республики в последние два года и отказу от коммерческих кредитов.

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Газета "Республика Абхазия" сообщает, что глава республики Аслан Бжания обсуждал в Москве параметры новой программы социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Одна из составных частей программы – господдержка малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и промышленности. Также программа предусматривает финансовую помощь в целях повышения заработной платы основным категориям бюджетников. "Мы ведем переговоры с российской стороной, чтобы выйти в 2025 году на уровень средней заработной платы Краснодарского края, а это порядка 40 тыс. рублей", – сказал Бжания.

Речь идет также об увеличении параметров российской "Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА". Сейчас Инвестпрограмма предусматривает финансирование в объеме 1,35 млн рублей в год. Новая программа социально-экономического развития Абхазии включает в себя создание системы администрирования налогов с применением цифровых технологий. "На это тоже требуется существенная сумма, но это даст ощутимый экономический эффект в плане администрирования и сбора налогов и таможенных поступлений", – отметил президент.

Еще один вопрос - льготное кредитование бизнеса. "Такая программа у нас уже работала несколько лет назад. Ее объемы были 1,2 млрд рублей. Сейчас мы ставим перед российской стороной вопрос о существенном увеличении этих параметров", – сказал Бжания. Также обсуждались вопросы энергетики, связанные с реализацией отдельных пунктов "дорожной карты". Это обойдется примерно в 4,7 млрд рублей. Эта сумма предусматривает ряд мероприятий, в том числе, приобретение и установку приборов учета потребления электроэнергии для всех потребителей, которых в Абхазии насчитывается около ста тысяч. Примерная стоимость этого проекта 2 млрд рублей. Остальные средства будут направлены на ремонт электросетевого хозяйства. "Речь не идет о масштабной реконструкции, речь о том, что в ближайшее время нам необходимо вывести энергетику из состояния кризиса. И эти мероприятия позволят сделать так, чтобы энергосистема работала в безаварийном режиме, и мы сможем осуществить контроль над потребляемой электроэнергией", – отметил глава республики. В числе инфраструктурных проектов обсуждался проект запуска Сухумского аэропорта. "Мы вышли на уровень подписания договора. Деньги выделены. Проект реконструкции аэропорта, прошедший экспертизы, будет готов к октябрю 2022 года", – сообщил Бжания. Примерно на такой же стадии находится и проект по газификации Абхазии, где уже все готово к подписанию договора с проектным институтом.

В Москве проходило обсуждение и готовящегося к подписанию соглашения между правительствами РФ и Абхазии о деятельности на территории Абхазии российских юридических лиц, осуществляющих инвестиции в республику. Речь идет о преференциях, на которые они могут рассчитывать и которые будут им предоставлены. "Этот документ будет подписан уже в этом году и создаст реальные дополнительные условия для привлечения российских инвестиций в экономику Абхазии, а это стратегически важная задача", – подчеркнул глава государства.

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Газета "Северная Осетия" информирует, что в республике проходит перепись населения. Глава республики Сергей Меняйло заявил: "Результаты переписи – база для принятия важных решений – социальных, экономических и так далее. Конечно, различные государственные ведомства аккумулируют данные о россиянах, но перепись дает более полную картину и позволяет корректировать погрешности статистики. В итоге это будет действенный инструмент для нашей работы – когда четко видишь круг задач, их структуру, то и решения принимаются более четкие и эффективные".

Традиционный формат, когда волонтеры обходят дома и квартиры лично, сохранен. Нововведением нынешней переписи стала возможность самостоятельного заполнения гражданами электронного переписного листа на портале "Госуслуги", на котором с 15 октября по 8 ноября 2021 года доступна услуга "Участие в переписи населения". Пройти перепись могут все жители РФ вне зависимости от гражданства, а также граждане, временно находящиеся за пределами страны. Цель мероприятия — собрать наиболее полные данные о том, кто и как живет в России, об условиях проживания россиян, уровне образования, о владении языками, национальности, семейном положении.

Чеченская газета "Вести республики" пишет, что во всех 17 МФЦ республики предусмотрена работа специального инструктора, в функции которого входит консультационная помощь посетителям, вплоть до ввода по просьбе респондента данных в электронные переписные листы с использованием специализированного мобильного приложения на планшетных компьютерах. При желании посетители МФЦ смогут самостоятельно заполнить переписные листы в электронном виде. По словам руководителя Чеченстата Рамзана Дигаева, в ходе подготовки к переписной кампании сформированы в соответствии с переписным районированием 457 переписных участков. Предварительные итоги Всероссийской переписи населения станут известны в апреле, полные итоги планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.

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В Пятигорске подвели итоги первой смены молодежного форума СКФО – "Машук-2021". Мероприятие состоит из образовательной части и конкурса проектов, призванных решать определенные социальные проблемы общества. В последнем на этот раз победили 12 проектов на общую сумму 3240570 рублей. Как пишет ингушская газета "Сердало", всего в первом этапе грантового конкурса от республики принимали участие два представителя. Поддержку жюри получил проект Муслима Евлоева "Модернизация". Он намерен создать контент, который помог бы молодежи определиться с выбором профессии.

По итогам смены среди всех регионов СКФО по общей сумме выделенной грантовой поддержки лидируют участники из Карачаево-Черкесии, проекты которых получили высокую оценку федеральных экспертов, отмечает издающаяся в КЧР газета "День республики". По общей сумме грантовой поддержки на втором месте оказался Ставропольский край, а на третьем Дагестан. В этом году форум проходит в очном и онлайн-формате. Первый форум проходил 12 лет назад. За это время тысячи молодых людей из регионов СКФО прокачали свои профессиональные навыки, защитили сотни проектов и прошли обучение от ведущих спикеров страны. В этом году участниками форума станут 450 молодых людей из разных регионов РФ. Запланированы три тематические смены, а благодаря онлайн-формату география участников значительно расширится.

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Специалисты прогнозируют увеличение поголовья кабанов в Знаурской заповедной зоне Южной Осетии. По их оценкам, к лету их численность возрастет до 50 особей, еще через год увеличится до 70. Тогда животные начнут мигрировать за пределы природоохранной зоны, станут обживать новые места, в том числе лесные массивы Дзауского района, пишет осетинский информационный портал "Ныхас".

Во времена СССР в лесах Знаурского района обитало небольшое поголовье кабанов. Охота на них была запрещена. Но в последующие годы браконьеры истребили часть этих животных, а остальные мигрировали на территорию соседнего государства. Сейчас они начали возвращаться: кабаны разбрелись по всей территории заповедной зоны. Половозрелые самцы держатся обособленно. Только в период гона, в ноябре-декабре, они на пару недель присоединяются к самкам, которые объединяются с молодняком в стада. Секачи тщательно охраняют свои территории, время от времени они навещают свои семейства. У них в природе немного врагов. Взрослый здоровый кабан с острыми клыками и огромной физической силой представляет собой серьезную опасность даже для медведя или пары волков. А рысь или шакал предпочитают держаться от него подальше.