Стандарты туризма усовершенствуют в России

Современные стандарты туристической отрасли на основе лучших мировых образцов создадут в России, распоряжение о выделении средств на соответствующие цели подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Актуализация стандартов - составная часть нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", одобренного в текущем году.

Новые правила составят с учетом целей устойчивого развития и особенностей работы туристических объектов во время пандемии. В работе над ними, кроме профильных организаций, будут участвовать представители отрасли и экспертов.

"Принятие новых стандартов повысит конкурентоспособность и качество туристических услуг, сделает отдых в России более комфортным и безопасным", - подчеркнули в правительстве.