Долететь из Владикавказа напрямую в Стамбул можно будет с 1 ноября

Авиакомпании Pegas Fly и Nordwind открывают новый прямой рейс: лайнеры будут летать из Владикавказа в Стамбул, - рассказали в пресс-службе аэропорта североосетинской столицы.

"Международный аэропорт Владикавказ совместно с авиакомпаниями Pegas Fly и Nordwind запускает новый прямой рейс из Владикавказа в Стамбул. Первый рейс состоится уже 1 ноября. Тип судна - удобный и комфортабельный Embraer 190", - приводит слова представителя воздушной гавани ТАСС.

Полеты в оба направления будут совершаться по понедельникам и средам. Из Владикавказа воздушное судно стартует в 12:30, прилет в Стамбул планируется на 15:05. Обратно самолет вылетает из аэропорта Новый в 15:55, в Северную Осетию самолет возвращается в 18:15. Время в полете - чуть больше двух часов.