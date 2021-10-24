В Кисловодске построят туристско-медицинский кластер "Солнечная долина"

В курортном Кисловодске на Ставрополье будет построен новый туристско-медицинский кластер "Солнечная долина", - сообщил и. о. главы курорта Вячеслав Сергиенко.

"На 300 га будущего кластера будут построены новые здравницы, гостиницы, открытые бассейны с натуральной минеральной водой, рестораны и поля для занятий спортом. Уже разрабатываем проекты его сопутствующей инфраструктуры: ожидается масштабная реконструкция дороги, ведущей к долине, и строительство инженерных сетей. Создание особой экономической зоны (ОЭЗ) принесет городу около 5 тыс рабочих мест", - написал Сергиенко в своем аккаунте Instagram, передает ТАСС.

Площадка будущей ОЭЗ находится на юго-востоке Кисловодска, она граничит с национальным парком "Кисловодский", с долиной реки Ольховка, а также с горным склоном Джинальского хребта.