Пианист Бехзод Абдураимов выступит в Дубае

Лауреат Международного конкурса пианистов в Лондоне Бехзод Абдураимов даст концерт в Дубае в рамках EXPO-2020. В программе популярные классические произведения. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Абдураимов – выпускник Республиканского специализированного музыкального лицея имени В.А. Успенского в Ташкенте и Международного музыкального центра при Университете Парк в Канзас-Сити.