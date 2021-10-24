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Пианист Бехзод Абдураимов выступит в Дубае

Пианист Бехзод Абдураимов выступит в Дубае

Лауреат Международного конкурса пианистов в Лондоне Бехзод Абдураимов даст концерт в Дубае в рамках EXPO-2020. В программе популярные классические произведения. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Абдураимов – выпускник Республиканского специализированного музыкального лицея имени В.А. Успенского в Ташкенте и Международного музыкального центра при Университете Парк в Канзас-Сити.

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Вестник Кавказа

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