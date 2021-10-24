Наблюдатели СГ прокомментировали ход выборов в Узбекистане

Миссия наблюдателей от Парламентского собрания Союзного государства России и Беларуси не выявила нарушений, которые бы повлияли на итоги выборов президента в Узбекистане. Об этом заявил российский сенатор Владимир Круглый.

Наблюдатели проверяли готовность избирательных участков в Ташкенте, а также следили за ходом голосования в Самарканде.

"Нарушений, способных повлиять на итоги голосования, мы не выявили", - сказал он, передает РИА Новости. Круглый отметил на всех участках "хорошую организацию и соблюдение противоэпидемиологических мер".