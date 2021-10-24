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Университет в Кабардино-Балкарии частично переходит на дистант

Университет в Кабардино-Балкарии частично переходит на дистант

Кабардино-Балкарский госуниверситет частично переходит на дистанционный режим обучения в связи с напряженной ситуацией с распространением коронавируса в регионе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети ВУЗа.

"Дистанционный режим - это не просто, но мы надеемся, что в скором времени вновь сможем встретиться в аудиториях нашего вуза",- указано в сообщении.

Также в сообщении приводится список направлений, которые продолжат обучение на онлайн-площадках.

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Вестник Кавказа

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