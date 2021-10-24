"Зенит" разгромил "Спартак", забив семь мячей

"Зенит" в матче 12 тура Российской премьер-лиги разгромил "Спартак" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Счет встречи составил 7:1

В составе "Зенита" голами отметились Сердар Азмун (20-я и 36-я минута), Клаудиньо (28), Андрей Мостовой (45, 56), Артем Дзюба (80, с пенальти) и Александр Ерохин (88), очко красно-белым принес Квинси Промес (53).

"Спартак" не может победить "Зенит" с 27 ноября 2017 года, когда наставником красно-белых был Массимо Каррера. Та встреча завершилась со счетом 3:1, напоминает ТАСС.