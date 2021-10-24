Избирательная явка на выборах президента Узбекистана к моменту закрытия участков превысила 80%

Глава ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев сообщил о том, что избирательная явка на проходящих в воскресенье в республике президентских выборах к закрытию участков в 20:00 по местному времени (18:00 мск) составила 80,8%.

"К настоящему моменту проголосовали 16 036 914 граждан, что составляет 80,8% от общего числа избирателей", - сказал он. Низамходжаев также отметил, что окончательные данные будут представлены в понедельник.

Напомним, что сегодня в Узбекистане выбирают главу государства, который будет руководить республикой ближайшие пять лет.